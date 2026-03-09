Lunedì 9 marzo 2026, in prima tv su Rai Due, va in onda Chi segna vince, commedia sportiva del 2023 firmata dal regista neozelandese Taika Waititi. Un film che, dietro le risate e i toni surreali, nasconde una storia vera straordinaria, capace di emozionare e far riflettere ben oltre i novanta minuti di gioco.

La storia vera di Chi segna vince

Chi segna vince racconta la storia dell'allenatore olandese Thomas Rongen, impegnato ad allenare la nazionale di calcio delle Samoa Americane, considerata una delle peggiori squadre al mondo, per le qualificazioni alla FIFA World Cup 2014. Ma, per capire tutto, bisogna tornare indietro di oltre vent'anni. Nel 2001 la nazionale delle Samoa Americane subì una sconfitta per 31 a 0 contro l'Australia, che la consacrò come la peggior nazionale del mondo. Per dieci anni rimase sul fondo della classifica internazionale, senza arrendersi ma anche senza segnare nemmeno un gol. Nel 2011 Thomas Rongen, esonerato dalla nazionale statunitense Under 20, accettò l'incarico nel lontanissimo arcipelago del Pacifico come unica e ultima opzione di carriera. Non riuscì a portare la squadra ai Mondiali del 2014: sarebbe stato un miracolo. Ma, dopo di lui, la nazionale samoana smise di essere l'ultima al mondo.

La trama del film

La federazione delle Samoa ingaggia l'allenatore Thomas Rongen, interpretato da Michael Fassbender, un tecnico burbero e in crisi personale dopo un lutto e diversi problemi familiari, per tentare l'impresa (quasi impossibile) di migliorare la squadra. Tra culture diverse, giocatori eccentrici e momenti drammatici, Rongen deve insegnare non solo tattica, ma anche resilienza e orgoglio, puntando a segnare almeno un gol. Centrale nel racconto è anche la figura di Jaiyah Saelua. Interpretata dall'attrice Kaimana, Saelua è stata la prima calciatrice transgender nella storia delle qualificazioni mondiali, appartenente al terzo genere samoano, i fa'afafine. Il suo è un personaggio trainante della storia. È la componente umana e complessa, al di là del rettangolo di gioco e delle sue regole.