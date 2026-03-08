Un giovane alle prese con il proprio coming out trova un confidente inatteso: un’intelligenza artificiale. Con Apnea, il regista Fabio Patrassi racconta in dodici minuti la paura del giudizio, la solitudine e il bisogno di essere ascoltati. Tra dialoghi con l’IA, una carbonara preparata nell’attesa del padre e una citazione da Una giornata particolare, il corto segue il percorso emotivo di un ragazzo verso la libertà di dire finalmente chi è

Il protagonista è Teo, venticinque anni, vive a Milano e porta dentro di sé un segreto che pesa come acqua nei polmoni. Per affrontare quel nodo che gli stringe la gola decide di confidarsi con un interlocutore inatteso: un’intelligenza artificiale. Un dialogo virtuale che diventa quasi una seduta terapeutica, una confessione a distanza in cui la tecnologia assume il ruolo di guida, ascolto e specchio.

È da questa sensazione — fisica prima ancora che emotiva — che nasce Apnea, il cortometraggio scritto e diretto da Fabio Patrassi. In appena dodici minuti il film prova a esplorare uno dei passaggi più delicati dell’identità personale: il momento del coming out.

Ci sono momenti della vita in cui il respiro si accorcia. Non perché manchi l’aria, ma perché manca il coraggio.

Nel ruolo di Teo c’è Davide Calgaro, che interpreta un giovane sospeso tra paura e desiderio di libertà. Accanto a lui Federica Minia completa il cast di questo racconto minimalista, costruito soprattutto su dialoghi, silenzi e stati d’animo.

Ma il punto del film non è tanto la risposta del genitore. Il cuore della storia è il percorso che porta Teo a pronunciare finalmente quella frase semplice e enorme: “sono gay”.

Lì può formulare le domande che lo tormentano: quando è il momento giusto? Come reagiranno gli altri? Non sarà troppo tardi?

«Mi dispiace per te, ma ti sei sbagliata cara! Ti sei sbagliata! Io non sono quel maschione virile che speravi: sono un frocio».

È un momento sospeso tra ironia e tensione: mentre la pasta cuoce e le domande scorrono sullo schermo della chat, il film costruisce una piccola coreografia dell’ansia fatta di gesti domestici e pensieri che girano in testa.

Davide Calgaro, dalla stand-up al cinema

Nel ruolo di Teo c’è Davide Calgaro, attore milanese classe 2000 che negli ultimi anni ha costruito un percorso interessante tra comicità e recitazione cinematografica. Cresciuto nel quartiere di Baggio, si avvicina giovanissimo alla recitazione frequentando la scuola di teatro milanese Quelli di Grock e iniziando a scrivere monologhi comici nei laboratori di Zelig.

Proprio dalla stand-up e dalla televisione arriva la sua prima notorietà, tra programmi come Colorado e Zelig. Il debutto al cinema arriva nel 2020 con Odio l’estate di Massimo Venier accanto ad Aldo, Giovanni e Giacomo. Negli anni successivi prende parte a diverse produzioni tra cinema e streaming, tra cui Sotto il sole di Riccione e il sequel Sotto il sole di Amalfi, oltre ai film Una boccata d’aria e Le voci sole. Nel 2024 interpreta Cisco, storico amico di Max Pezzali, nella serie Sky Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883.

In Apnea Calgaro mostra un registro più intimo rispetto ai ruoli comici che lo hanno reso popolare: il suo Teo è fragile, trattenuto, attraversato da silenzi e piccoli movimenti emotivi.