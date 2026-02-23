Il percorso del regista romano – segnato da titoli come Antropophagus II e Lettera H – ha sempre dialogato con un immaginario corporeo, sporco, frontale. Qui l’orrore si ritrae e si riorganizza. Non è più soltanto carne lacerata, ma spirito incrinato. Germani, che firma anche la fotografia, costruisce un film controllato, rigoroso, più perturbante che esplosivo. Più vicino alle atmosfere di Dark Nuns di Jang Jae-hyun che all’estetica modaiola di The Nun di Colin Hardy .

Dario Germani cambia registro. Non rinnega il sangue, ma lo sposta ai margini. In Angelus tenebrarum, dal 23 febbraio 2026 nelle sale, sceglie di confrontarsi con qualcosa di meno viscerale e più insidioso: la paura che non ha bisogno di mostrarsi per agire.

Colpa, corpo e Male plurale

Il sottotesto affonda in una ricerca dichiarata sugli esorcismi paleocristiani. Si avverte un’ossessione per il dettaglio rituale, per la parola che scaccia, per il suono che precede l’atto. Risuona quel versetto del Vangelo di Marco: “Il mio nome è Legione, perché siamo molti”. Il Male, qui, non è una figura isolata. È pluralità. È infiltrazione. Non si manifesta con un volto preciso, ma come presenza che si moltiplica.

Dalle parole del Levitico fino alla figura di Asmodeo – il demone della lussuria citato nel libro di Tobia – le fonti di ispirazione attraversano il film come eco sotterranee. Non ci sono citazioni esplicite, ma l’idea della colpa, dell’impurità, del corpo femminile attraversato dal sacro e dal proibito rimane centrale. In questo quadro si inserisce anche il pugnale degli arcangeli, oggetto rituale che rompe la presunta purezza dell’immaginario celeste. Non è soltanto uno strumento di difesa contro il demonio: è la prova che il sacro, per combattere il Male, accetta di impugnare un’arma. E quell’arma introduce una tensione inquietante. La violenza, anche quando è consacrata, resta violenza.

Erika non è soltanto posseduta: è osservata, giudicata, interpretata. Il suo corpo diventa territorio teologico, campo di battaglia simbolico tra fede, desiderio e condanna.

Ed è qui che il film trova i suoi momenti più intensi. Quando evita la spettacolarizzazione e sceglie l’ambiguità. È davvero una possessione o una crisi generata dal trauma? La macchina da presa non offre risposte rassicuranti. Rimane addosso al volto di Erika, insiste sui silenzi, lascia che il vento copra le parole. Il dubbio non viene risolto: viene abitato.