Addio a Tom Noonan, l’attore di Manhunter e Heat è morto a 74 anni

È morto a 74 anni Tom Noonan, caratterista iconico del cinema tra anni ’80 e 2000: serial killer in Manhunter, Frankenstein in Scuola di Mostri, hacker in Heat e presenza inquieta nel cinema di Charlie Kaufman. Dalla scena Off-Broadway alle collaborazioni con Michael Mann, Sean Penn e Todd Haynes, il ritratto di un interprete unico capace di trasformare la marginalità in protagonista

Tom Noonan, l’uomo che abitava i margini del cinema

Il cinema spesso ricorda i protagonisti e dimentica le presenze.

Poi scompare un attore come Tom Noonan e ci si accorge che molti film che credevamo di conoscere erano abitati soprattutto da lui.

È morto il 14 febbraio, a 74 anni. La notizia è arrivata attraverso il regista Fred Dekker, che lo aveva diretto in Scuola di Mostri.

Una carriera attraversata senza mai occupare il centro dell’inquadratura — e proprio per questo impossibile da spostare dalla memoria.