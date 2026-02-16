Dracula - L'amore perduto di Luc Besson, da stasera su Sky e NOW

Lunedì 16 febbraio alle 21:15 debutta in prima TV su Sky Cinema Uno "Dracula - L'amore perduto", l'ultima fatica del regista Luc Besson. Il film, accolto con favore alla XX edizione della Festa del Cinema di Roma, rilegge il mito del vampiro in una dimensione epica e romantica. La pellicola sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand, con l'opzione 4K per i clienti Sky Q e Sky Glass

Venerdì 13 febbraio 2026. Sky Cinema si prepara ad accogliere una visione che promette di scuotere il mito: Dracula - L'amore perduto, (LA RECENSIONE) l'opera con cui Luc Besson torna a confrontarsi con i sentimenti assoluti e le grandi narrazioni. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il film ha già convinto critica e pubblico, trasformandosi in uno dei casi cinematografici della stagione grazie a una rilettura contemporanea e profondamente emotiva della figura di Bram Stoker. Protagonista assoluto è Caleb Landry Jones nel ruolo del principe Vladimir, affiancato da un cast internazionale che vede Christoph Waltz nei panni di un enigmatico prete e Matilda De Angelis nel ruolo della magnetica vampira Maria

Una storia di dannazione e speranza Il racconto affonda le radici nelle nebbie della Transilvania del XV secolo, dove il dolore per la perdita della sposa spinge il principe Vladimir a rinnegare la fede e ad accettare la condanna eterna. Trasformatosi in un predatore immortale, il protagonista attraversa i secoli in una ricerca incessante che sfida le leggi del tempo e della morte, guidato dall'unica speranza di ricongiungersi al suo amore perduto. La pellicola esplora questo turbine di passione e orrore, mettendo in scena una lotta disperata per la redenzione che vede coinvolti anche attori come Zoë Bleu, Ewens Abid e Guillaume de Tonquedec.