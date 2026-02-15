Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Tienimi presente, una commedia che ricorda Massimo Troisi

Gianmaria Tammaro

Senza essere citazionista in modo gratuito, il film d'esordio di Alberto Palmiero racconta di un aspirante regista di quasi trent'anni che cerca con fatica il suo spazio nel mondo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ