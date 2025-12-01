Troll 2, trama, trailer, cast e data d'uscita del sequel del film horr

L’arrivo del film Troll 2 è accompagnato da un’aspettativa considerevole, alimentata dall’eredità dell’opera originale e dal fascino dell’ambientazione norrena. Il film espande l’universo folkloristico che aveva conquistato il pubblico, mantenendo viva quella combinazione di elementi spettacolari e radici mitologiche che aveva caratterizzato il debutto del 2022.

La nuova produzione, definita un progetto-monstre, punta a superare il traguardo stabilito dal predecessore grazie a un’impronta ancora più ambiziosa e a una creatura pronta a dominare il racconto con la propria forza distruttiva.