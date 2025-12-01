Troll 2, trama, trailer, cast e data d'uscita del sequel del film horr

Troll 2, trama, trailer, cast e data d'uscita del sequel del film horror di NetflixCinema ©Webphoto
Introduzione
A tre anni dall’enorme successo ottenuto su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), la saga norvegese che ha sorpreso il pubblico internazionale torna con un nuovo capitolo: arriva il sequel Troll 2.
Il secondo capitolo porta avanti l’universo creato dal regista Roar Uthaug e riapre le porte a un immaginario intriso di folklore scandinavo, azione serrata e scenari spettacolari. Forte dell’impatto mondiale raggiunto nel 2022 dal primo film - diventato il titolo non in lingua inglese più visto nella storia della piattaforma - il progetto si presenta come una produzione colossale, girata tra la Norvegia e Budapest e già definita la più imponente mai realizzata nei Paesi nordici.
Con un nuovo troll e una squadra di protagonisti già noti agli spettatori, il sequel punta a riaffermare la propria unicità in un panorama di monster movie sempre più affollato.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul nuovo atto di quella che si preannuncia come una saga cinematografica davvero molto amata. Di seguito trovate la trama, il cast, la data d'uscita e tutto quello che bisogna conoscere su Troll 2, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, nella clip poste in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Un ritorno atteso
L’arrivo del film Troll 2 è accompagnato da un’aspettativa considerevole, alimentata dall’eredità dell’opera originale e dal fascino dell’ambientazione norrena. Il film espande l’universo folkloristico che aveva conquistato il pubblico, mantenendo viva quella combinazione di elementi spettacolari e radici mitologiche che aveva caratterizzato il debutto del 2022.
La nuova produzione, definita un progetto-monstre, punta a superare il traguardo stabilito dal predecessore grazie a un’impronta ancora più ambiziosa e a una creatura pronta a dominare il racconto con la propria forza distruttiva.
Troll 2: la trama
La narrazione di Troll 2 riparte dalle conseguenze della battaglia conclusiva del primo film, quella che aveva messo in evidenza la fragilità dei troll davanti alla luce solare. La calma riconquistata sembra, però, di breve durata. Dalle viscere delle montagne norvegesi riaffiora una nuova creatura, estremamente instabile e persino più devastante del gigante già affrontato.
Nora Tidemann, Andreas Isaksen e il capitano Kris Holm vengono richiamati nuovamente al fronte. Il gruppo, già protagonista della precedente missione, deve affrontare un avversario capace di mettere in pericolo intere aree urbane e che, a differenza del passato, appare legato in modo diretto alle antiche tradizioni norrene. Per comprendere la natura della minaccia, i tre si trovano costretti a esplorare la storia profonda del Paese, inseguendo tracce nascoste tra leggende secolari e territori isolati.
La loro missione si trasforma così in una corsa disperata contro il tempo, sospesa tra riferimenti al folklore, intuizioni scientifiche e operazioni militari, mentre la nuova creatura avanza lasciando dietro di sé un’impronta di devastazione sempre più estesa.
Troll 2: il cast
Il sequel del film del 2022, Troll 2, riporta in scena i principali interpreti del capitolo inaugurale. Ritroviamo Ine Marie Wilmann nei panni della paleontologa Nora Tidemann, Kim S. Falck-Jørgensen nel ruolo di Andreas Isaksen e Mads Sjøgård Pettersen come Maggiore Kris Holm.
Accanto a loro tornano anche Gard B. Eidsvold, Sara Khorami, Jon Ketil Johnsen, Aksel Almaas e Trond Magnum.
La distribuzione: quando esce su Netflix
L’uscita di Troll 2 è stata programmata per il 1° dicembre 2025 su Netflix (disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e attraverso la app su Now Smart Stick), una scelta che non risulta affatto casuale.
La data coincide infatti in maniera precisa con il terzo anniversario dell’arrivo del primo film sulla piattaforma, creando così un rimando simbolico che sottolinea la continuità della saga.
Questo allineamento temporale permette al pubblico di ritrovare il nuovo capitolo esattamente a distanza di tre anni dal debutto dell’opera originale, rafforzando il legame tra le due uscite e richiamando l’attenzione su un percorso narrativo che si sviluppa nel tempo mantenendo una forte coerenza con le proprie origini.