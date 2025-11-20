Offerte Black Friday
The Contract: accordo USA-Canada per il film con Kevin Spacey prodotto da Anteprima

Cinema

Il cinema italiano conquista la scena internazionale con The Contract, il thriller che segna il ritorno da protagonista di Kevin Spacey. Massimiliano Caroletti, produttore e CEO di Anteprima, firma un accordo di distribuzione con SP Releasing per Nord America e Canada, portando un’opera indipendente italiana nei mercati più strategici. Nel cast anche Eric Roberts e Vincent Spano; soggetto e sceneggiatura di Eva Henger. Prima mondiale a Los Angeles nel 2026

II cinema italiano torna al centro della scena internazionale grazie a Massimiliano Caroletti, produttore e CEO di Anteprima, il quale ha raggiunto un accordo di distribuzione con la SP Releasing per il film The contract, che segna il ritorno di Kevin Spacey da protagonista sul grande schermo. 

L'intesa con SP Releasing prevede la distribuzione dell'opera su tutto il mercato del Nord America e del Canada, consolidando così la presenza di una produzione italiana indipendente nei territori più strategici dell'industria cinematografica mondiale. 

"Questo accordo è un passo significativo per il nostro lavoro e la dimostrazione che anche le realtà indipendenti italiane possono dialogare con i grandi mercati internazionali, portando storie e produzioni di qualità all'attenzione del pubblico mondiale" afferma Caroletti. 

The contract è un thriller ad alta tensione che segna dunque il ritorno di uno degli attori più premiati e discussi del cinema contemporaneo all'interno di un cast internazionale di grande rilievo che vede anche la partecipazione di Eric Roberts e Vincent Spano

Il soggetto e la sceneggiatura del film portano la firma di Eva Henger, che contribuisce con una storia originale e dal respiro internazionale. 

The contract uscirà nel primo quadrimestre del 2026 e sarà accompagnato da una prima mondiale a Los Angeles, evento di grande visibilità per l'intera produzione. 

Con questa operazione Anteprima consolida la propria vocazione internazionale e conferma la capacità del cinema italiano di essere protagonista nei nuovi equilibri produttivi globali

