With Hasan in Gaza vince il 66° Festival dei Popoli

With Hasan in Gaza di Kamal Aljafari, riflessione poetica sulla memoria e sulla perdita di una Gaza che non esiste più, conquista il Concorso Internazionale del 66° Festival dei Popoli. Il fantasma che è in me di Michael Beltrami, diario di vent’anni di vita dopo una diagnosi di cancro, vince il Concorso Italiano. Premi anche per White Lies, Slave Island e She

“With Hasan in Gaza” e “Il fantasma che è in me” trionfano al Festival dei Popoli 2025 Con una cerimonia intensa e partecipata al cinema La Compagnia, si è conclusa la 66ª edizione del Festival dei Popoli, che ha confermato la sua vocazione più autentica: esplorare il documentario come strumento politico, poetico e di resistenza. Il Premio al Miglior Film del Concorso Internazionale (7.000 euro) è andato a With Hasan in Gaza di Kamal Aljafari, potente elegia visiva che intreccia memoria e presente in una Gaza ormai perduta. Il regista palestinese, attraverso immagini girate oltre vent’anni fa, costruisce un racconto sulla cancellazione e la resilienza, trasformando il ricordo in un gesto di resistenza civile e artistica. La giuria — composta da Cecilia Barrionuevo, Elena Lopez e Mala Reinhardt — ha premiato il film “per la capacità di ergersi come testimonianza dell’umanità di fronte alla distruzione in corso, affrontando con sguardo coraggioso la violenza della cancellazione”.

Il premio italiano a Michael Beltrami Nel Concorso Italiano, a trionfare è Il fantasma che è in me di Michael Beltrami, premiato con 3.000 euro. L’opera è un film-diario che nasce dalla diagnosi di un cancro nel 2005 e si trasforma nel racconto di un ventennio di vita, tra perdite, rinascite e momenti di pura introspezione. La giuria italiana — Leonardo Barrile, Haider Rashid e Anastasia Plazzotta — ne ha riconosciuto “la grande capacità drammaturgica e la libertà associativa, capace di trasformare il racconto personale in un’esperienza universale, dove la memoria diventa linguaggio e il linguaggio memoria”. Beltrami ha ricevuto anche la Menzione speciale dell’AMC, che ha sottolineato “il ritmo serrato, l’uso creativo del materiale d’archivio e la forza introspettiva del montaggio”.

White Lies e She protagonisti delle menzioni e dei premi distribuzione Tra i film italiani, spicca White Lies di Alba Zari, che si aggiudica il Premio di distribuzione CG Entertainment “Popoli Doc”, il Premio “Gli Imperdibili” del cinema La Compagnia e il riconoscimento del Cinemino.

Un vero trionfo per la regista, che con sguardo dolce e analitico esplora il tema dell’identità e della memoria familiare, trasformando il dolore privato in dialogo collettivo. Il Premio AMC al montaggio è andato a She (Lei – Storie operaie dal Vietnam) di Parsifal Reparato, premiato anche dal Cinemino “per la forza emotiva e la profondità sociale” con cui racconta le lavoratrici vietnamite, restituendo voce e dignità alla loro quotidianità.