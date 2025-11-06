Adriano Giannini racconta “Le mani nel cinema” allo IED

Martedì 11 novembre alle 19, presso lo Spazio Teatro dell’Istituto Europeo di Design di Milano, Adriano Giannini sarà protagonista dell’incontro gratuito “Le mani nel cinema”, organizzato da OffiCine-IED e IED Cinema. Un dialogo sul mestiere dell’attore, la costruzione dei personaggi e la collaborazione con registi come Sorrentino, Muccino, Scott e Archibugi, nel segno della formazione e della passione per il cinema
Un incontro per chi ama il cinema e vuole capire come nasce un personaggio, come si costruisce una scena, come si entra nel cuore di una storia. Martedì 11 novembre alle ore 19, presso lo Spazio Teatro dell’Istituto Europeo di Design (via Pompeo Leoni 3, Milano), Adriano Giannini sarà protagonista della nuova Lezione Speciale “Le mani nel cinema”, organizzata da OffiCine-IED e IED Cinema.
L’ingresso è gratuito, su prenotazione obbligatoria tramite ied.it, fino a esaurimento posti.
Un viaggio nel mestiere dell’attore
Attore tra i più eleganti e poliedrici del panorama italiano, Adriano Giannini racconterà il proprio percorso artistico, iniziato dietro la macchina da presa come aiuto regia e sviluppato poi come interprete e doppiatore.
Nel corso dell’incontro condividerà il suo approccio alla costruzione dei personaggi, il rapporto con la macchina da presa e le esperienze vissute accanto a grandi registi come Gabriele Muccino, Paolo Sorrentino, Ridley Scott e Francesca Archibugi.
Un’occasione preziosa per studenti, appassionati e professionisti del settore, chiamati a riflettere su come l’attore diventi non solo interprete ma narratore di una visione cinematografica, capace di dare corpo e anima a un’idea.
Approfondimento
Gioco Pericoloso, arriva il thriller con Elodie, Giannini e Scarpetta
ED Cinema e OffiCine: dove si impara facendo
L’incontro si inserisce nel percorso di formazione trasversale promosso da IED Cinema, la Scuola di Cinema dell’Istituto Europeo di Design, che unisce teoria e pratica, set e aula, tecnica e creatività.
Nato dall’esperienza di OffiCine-IED, progetto culturale e laboratorio permanente di sperimentazione fondato oltre quindici anni fa, il nuovo IED Cinema propone corsi e master dedicati ai mestieri della filiera filmica e seriale.
Attraverso un approccio immersivo e laboratoriale, gli studenti sono coinvolti sin da subito nella pratica di set e troupe, sperimentando la scrittura, la regia, il montaggio e la produzione. L’obiettivo? Formare professionisti completi, capaci di leggere una storia, interpretarla e trasformarla in immagini.
Un network di formazione e cultura creativa
Dal 1966, IED – Istituto Europeo di Design è il più grande network internazionale di alta formazione in ambito creativo. Con undici sedi tra Italia, Spagna e Brasile, e oltre tremila docenti attivi, IED promuove ogni anno progetti di innovazione nel Design, nella Moda, nella Comunicazione, nelle Arti Visive e nel Cinema.
Dal 2022 è diventato Società Benefit, formalizzando il proprio impegno verso un impatto positivo su società e ambiente. La sua missione è quella di utilizzare il design come linguaggio universale per interpretare il futuro e costruire una cultura del cambiamento.
Il Comitato Scientifico e le nuove generazioni del cinema
OffiCine-IED si distingue per un approccio che intreccia formazione e committenza artistica, coinvolgendo grandi nomi del cinema italiano in laboratori e workshop con i giovani talenti.
Il Comitato Scientifico comprende figure come Piera Detassis, Pierfrancesco Favino, Paolo Mereghetti, Silvio Soldini e Paolo Sorrentino, testimoni di un dialogo continuo tra formazione e professione.
“Le mani nel cinema” non è solo un titolo evocativo, ma un manifesto: l’idea che il cinema sia un mestiere da toccare, costruire e vivere, con le mani, gli occhi e il cuore.
Informazioni utili
Dove: Istituto Europeo di Design – Spazio Teatro, via Pompeo Leoni 3, Milano
Quando: Martedì 11 novembre 2025, ore 19:00
Ingresso gratuito: su prenotazione obbligatoria su ied.it fino a esaurimento posti
Ospite: Adriano Giannini
Organizzazione: OffiCine-IED e IED Cinema