Adriano Giannini racconta “Le mani nel cinema” allo IED

Martedì 11 novembre alle 19, presso lo Spazio Teatro dell’Istituto Europeo di Design di Milano, Adriano Giannini sarà protagonista dell’incontro gratuito “Le mani nel cinema”, organizzato da OffiCine-IED e IED Cinema. Un dialogo sul mestiere dell’attore, la costruzione dei personaggi e la collaborazione con registi come Sorrentino, Muccino, Scott e Archibugi, nel segno della formazione e della passione per il cinema

Un incontro per chi ama il cinema e vuole capire come nasce un personaggio, come si costruisce una scena, come si entra nel cuore di una storia. Martedì 11 novembre alle ore 19, presso lo Spazio Teatro dell’Istituto Europeo di Design (via Pompeo Leoni 3, Milano) , Adriano Giannini sarà protagonista della nuova Lezione Speciale “Le mani nel cinema” , organizzata da OffiCine-IED e IED Cinema . L’ingresso è gratuito, su prenotazione obbligatoria tramite ied.it , fino a esaurimento posti.

Un’occasione preziosa per studenti, appassionati e professionisti del settore, chiamati a riflettere su come l’attore diventi non solo interprete ma narratore di una visione cinematografica , capace di dare corpo e anima a un’idea.

Attore tra i più eleganti e poliedrici del panorama italiano, Adriano Giannini racconterà il proprio percorso artistico, iniziato dietro la macchina da presa come aiuto regia e sviluppato poi come interprete e doppiatore. Nel corso dell’incontro condividerà il suo approccio alla costruzione dei personaggi, il rapporto con la macchina da presa e le esperienze vissute accanto a grandi registi come Gabriele Muccino, Paolo Sorrentino, Ridley Scott e Francesca Archibugi .

ED Cinema e OffiCine: dove si impara facendo

L’incontro si inserisce nel percorso di formazione trasversale promosso da IED Cinema, la Scuola di Cinema dell’Istituto Europeo di Design, che unisce teoria e pratica, set e aula, tecnica e creatività.

Nato dall’esperienza di OffiCine-IED, progetto culturale e laboratorio permanente di sperimentazione fondato oltre quindici anni fa, il nuovo IED Cinema propone corsi e master dedicati ai mestieri della filiera filmica e seriale.

Attraverso un approccio immersivo e laboratoriale, gli studenti sono coinvolti sin da subito nella pratica di set e troupe, sperimentando la scrittura, la regia, il montaggio e la produzione. L’obiettivo? Formare professionisti completi, capaci di leggere una storia, interpretarla e trasformarla in immagini.

Un network di formazione e cultura creativa

Dal 1966, IED – Istituto Europeo di Design è il più grande network internazionale di alta formazione in ambito creativo. Con undici sedi tra Italia, Spagna e Brasile, e oltre tremila docenti attivi, IED promuove ogni anno progetti di innovazione nel Design, nella Moda, nella Comunicazione, nelle Arti Visive e nel Cinema.

Dal 2022 è diventato Società Benefit, formalizzando il proprio impegno verso un impatto positivo su società e ambiente. La sua missione è quella di utilizzare il design come linguaggio universale per interpretare il futuro e costruire una cultura del cambiamento.