Cinema

L'eredità di Non essere cattivo

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

Il film di Claudio Caligari ha celebrato i suoi 10 anni con la reunion del cast alla Festa del Cinema di Roma. E con un numero speciale di "Pantagruel", rivista de La Nave di Teseo, ricco di contenuti sul dietro le quinte del set

