Addio a Mauro Di Francesco, volto cult delle commedie anni '80

Attore e cabarettista milanese, è stato uno dei volti più riconoscibili della commedia italiana anni ’80. Aveva 74 anni

Si è spento a 74 anni Mauro Di Francesco, attore milanese noto per i suoi ruoli nelle commedie balneari degli anni Ottanta, da Sapore di mare 2 - Un anno dopo a Yesterday - Vacanze al mare, passando per Ferragosto OK e i due Abbronzatissimi. Nato il 17 maggio 1951, Di Francesco era diventato un volto familiare per il pubblico italiano, spesso nel ruolo del giovane milanese impacciato e sognatore, in coppia con Jerry Calà o Massimo Ciavarro. Il soprannome “Maurino” gli era rimasto addosso come un’etichetta affettuosa, simbolo di un’epoca cinematografica leggera e spensierata.

Dalla compagnia di Strehler al cabaret con Jannacci e Boldi Figlio di una sarta teatrale e di un direttore di palcoscenico, Di Francesco aveva iniziato a recitare giovanissimo: a soli cinque anni debuttò con il Mago Zurlì, poi apparve in spot pubblicitari e spettacoli teatrali. A 15 anni entrò nella compagnia di Giorgio Strehler, dove lavorò accanto a Valentina Cortese, e a 17 recitò nello sceneggiato Rai La freccia nera. Negli anni Settanta si immerse nel cabaret milanese, prima con Livia Cerini e poi nel Gruppo Repellente ideato da Enzo Jannacci e Beppe Viola, insieme a Diego Abatantuono, Massimo Boldi e Giorgio Faletti. Questa esperienza fu decisiva per il suo passaggio al grande schermo, dove interpretò spesso il giovane milanese impacciato e sognatore, con un mix di ironia, genuinità e malinconia. Tra i suoi film più noti anche I fichissimi, Il ras del quartiere, Eccezzziunale veramente - Capitolo secondo... me e Attila flagello di Dio.