Festa del Cinema di Roma, i candidati al Premio UNITA

Dopo il successo della prima edizione, torna il Premio UNITA, il riconoscimento istituito dall’associazione U.N.I.T.A. – Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, che celebra l’eccellenza della recitazione attraverso un premio assegnato dagli stessi attori e attrici ai loro colleghi. La serata evento, del prossimo 24 ottobre, si terrà anche quest’anno nella prestigiosa cornice di Palazzo Ripetta a Roma, durante la Festa del Cinema di Roma. L’iconico 5 stelle romano, dove storia, cultura e ospitalità si incontrano, si conferma la location ideale per celebrare il talento

Il Premio UNITA nasce con l’obiettivo di valorizzare e mettere al centro il lavoro degli interpreti italiani, confermando l’impegno dell’associazione – attiva dal 2020 – nella promozione della dignità professionale dell’attore e nella tutela dei suoi diritti, secondo il principio fondante “Diverse interpretazioni, uguali diritti”.

“È proprio nei momenti più bui che l’arte e la bellezza ci salvano dal baratro, indicando la via della luce - dice Daniela Giordano, presidente di UNITA -. Per questo il valore di coloro che incarnano le storie nel cinema assume un’importanza fondamentale che va oltre l’intrattenimento. Il premio UNITA celebra le attrici e gli attori attraverso lo sguardo dei colleghi. È un atto di riconoscimento autentico, che parla di stima, condivisione e appartenenza alla stessa comunità artistica e la Festa del Cinema di Roma ci offre ancora una volta il contesto ideale per raccontare la bellezza e la forza delle nostre interpretazioni”.

Anche quest’anno la serata sarà l’occasione per sostenere e far conoscere i progetti di UNITA e raccogliere risorse per garantire assistenza legale e professionale agli interpreti, grazie al contributo dei sostenitori e partner che affiancano l’iniziativa.

La delegazione di UNITA sfilerà sul red carpet all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, portando alla Festa del Cinema la voce delle attrici e degli attori italiani.