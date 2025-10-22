Festa del Cinema di Roma, riconoscimento a “Il treno dei bambini”

Save the Children ha scelto “Il treno dei bambini” come vincitore della prima edizione del premio “Ciak per i diritti dell’infanzia”, riconoscimento che celebra le opere cinematografiche capaci di mettere al centro l’infanzia e l’adolescenza. La cerimonia si terrà il 23 ottobre alle 16:00 presso la Sala Teatro Studio Gianni Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nell’ambito della 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma.

Prodotto da Palomar (Mediawan Company) per Netflix, “Il treno dei bambini” si ispira a una storia vera: quella dei “treni della felicità” che, nel dopoguerra, portarono migliaia di bambini del Sud Italia a vivere temporaneamente presso famiglie del Nord, ricevendo cure, pasti caldi e istruzione. Attraverso lo sguardo del piccolo Amerigo, il film affronta con delicatezza il tema della povertà infantile e della resilienza, sottolineando il potere trasformativo dell’accoglienza e dell’educazione. Secondo Save the Children, l’opera riesce a evocare una riflessione universale sul coraggio e sulla capacità di ricostruzione, anche nei momenti più difficili.

Un riconoscimento che guarda al futuro

Il premio “Ciak per i diritti dell’infanzia” nasce con l’intento di diventare un appuntamento annuale, dedicato ai film che sanno raccontare con sensibilità le sfide e le speranze dei più giovani. Alla cerimonia saranno presenti, oltre ai protagonisti del film, rappresentanti dell’organizzazione e del mondo della cultura e del sociale. La proiezione del film chiuderà la serata, offrendo al pubblico un’occasione per riflettere sul valore dell’infanzia e sull’importanza di garantire a ogni bambino opportunità concrete per immaginare un futuro migliore.