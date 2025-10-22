Festa del Cinema di Roma, riconoscimento a “Il treno dei bambini”

Alla Festa del Cinema di Roma, Save the Children assegna il suo primo premio “Ciak per i diritti dell’infanzia” al film della regista Cristina Comencini per la capacità di raccontare con intensità e delicatezza la resilienza dei più piccoli
Save the Children ha scelto “Il treno dei bambini” come vincitore della prima edizione del premio “Ciak per i diritti dell’infanzia”, riconoscimento che celebra le opere cinematografiche capaci di mettere al centro l’infanzia e l’adolescenza. La cerimonia si terrà il 23 ottobre alle 16:00 presso la Sala Teatro Studio Gianni Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nell’ambito della 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma.
Un racconto di resilienza e speranza
Prodotto da Palomar (Mediawan Company) per Netflix, “Il treno dei bambini” si ispira a una storia vera: quella dei “treni della felicità” che, nel dopoguerra, portarono migliaia di bambini del Sud Italia a vivere temporaneamente presso famiglie del Nord, ricevendo cure, pasti caldi e istruzione. Attraverso lo sguardo del piccolo Amerigo, il film affronta con delicatezza il tema della povertà infantile e della resilienza, sottolineando il potere trasformativo dell’accoglienza e dell’educazione. Secondo Save the Children, l’opera riesce a evocare una riflessione universale sul coraggio e sulla capacità di ricostruzione, anche nei momenti più difficili.
Un riconoscimento che guarda al futuro
Il premio “Ciak per i diritti dell’infanzia” nasce con l’intento di diventare un appuntamento annuale, dedicato ai film che sanno raccontare con sensibilità le sfide e le speranze dei più giovani. Alla cerimonia saranno presenti, oltre ai protagonisti del film, rappresentanti dell’organizzazione e del mondo della cultura e del sociale. La proiezione del film chiuderà la serata, offrendo al pubblico un’occasione per riflettere sul valore dell’infanzia e sull’importanza di garantire a ogni bambino opportunità concrete per immaginare un futuro migliore.
