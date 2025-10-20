Esplora tutte le offerte Sky
Rebecca Miller: "In Mr. Scorsese ho intrecciato la vita e i film del maestro"

Rebecca Miller racconta la genesi di Mr. Scorsese, il documentario in cinque capitoli disponibile su Apple TV+. Un ritratto intimo e monumentale di Martin Scorsese, tra vita privata, arte e fede, che attraversa decenni di cinema americano. La regista di Personal Velocity svela il dietro le quinte di un’opera che intreccia biografia e creatività, con testimonianze di Spielberg, De Palma, De Niro e DiCaprio

 

