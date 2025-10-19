Festa del Cinema di Roma, Jolie: "Il mondo ignora i diritti umani"

L’attrice e attivista al red carpet romano per “Couture”: denuncia l’inerzia sui diritti umani e racconta la sua battaglia contro il cancro, che l’ha ispirata nel ruolo

Angelina Jolie è tornata a Roma per presentare “Couture”, il nuovo film della regista francese Alice Winocour, alla Festa del Cinema. Sul red carpet, l’attrice e attivista ha colto l’occasione per lanciare un messaggio forte e diretto: “Ho visitato i rifugiati palestinesi per molti, molti anni. Vivono in quelle condizioni da decenni, e onestamente penso che sia arrivato il momento di mettere davvero in discussione il sistema internazionale, le leggi internazionali, e di capire cosa stia impedendo al mondo di aiutare le persone più bisognose: dal Sudan all’Afghanistan, fino a Gaza” (LO SPECIALE).

“Sappiamo cosa sono i diritti umani, ma non li applichiamo” Jolie, ambasciatrice delle Nazioni Unite, ha sottolineato come la consapevolezza globale sulle sofferenze umane sia aumentata, ma senza tradursi in azioni concrete: “Parliamo di questi temi da moltissimi anni, siamo tutti più consapevoli che mai della sofferenza delle persone a livello globale. Sappiamo cosa dovrebbero essere i diritti umani e le pratiche fondamentali: la protezione dei bambini, degli ospedali, il diritto al cibo e il divieto di usarlo come arma. Tutto questo lo conosciamo bene. Eppure non vediamo che ciò che abbiamo detto e stabilito venga davvero applicato per proteggere le persone”. Poi ha aggiunto, con tono critico verso la politica internazionale: “Non vediamo un cambiamento reale sul campo. Dobbiamo quindi chiederci quanto siano inetti i sistemi internazionali e cosa possiamo fare, come cittadini del mondo, per cambiare le cose”.