Petra, stasera la seconda storia della terza stagione

È in arrivo mercoledì 15 ottobre, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW, la seconda e ultima storia di PETRA – TERZA STAGIONE, Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi per la regia di Maria Sole Tognazzi

Ne Gli onori di casa, Petra e il viceispettore Monte indagano sull'omicidio di un noto imprenditore, ucciso mentre era in compagnia di una giovane prostituta. Le indagini li conducono a Palermo, sulle tracce di una possibile pista mafiosa. In questa nuova città, Petra si trova a fare i conti con una persona del suo passato, capace di riportare alla luce verità rimaste in sospeso. Un caso che metterà alla prova la sua lucidità professionale e il suo equilibrio personale… In questa storia che conclude la terza stagione, Paola Cortellesi è l'iconica ispettrice Petra Delicato, affiancata dall'inseparabile Andrea Pennacchi nel ruolo del viceispettore Antonio Monte. Nel cast, Manuela Mandracchia nei panni di Beatrice, moglie di Monte, e Francesco Colella in quelli di Marco, l'ironico e irriverente fidanzato di Petra; faremo inoltre la conoscenza di un nuovo personaggio, interpretato da Francesco Acquaroli: Luigi, il questore di Palermo, che ha con Petra un legame speciale, un rapporto che affonda le radici in un passato lontano.

Una produzione d’autore per Petra Le storie di questa terza stagione, prodotte da Sky Studios e Cattleya - parte di ITV Studios - in collaborazione con BETA FILM e il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi e basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett - Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa – entrambe edite in Italia da Sellerio.