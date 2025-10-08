L’ora di tutti, al via le riprese del film diretto da Stefania Rocca

Esplora tutte le offerte Sky
L’ora di tutti: iniziate a Otranto le riprese del film diretto da Stefania Rocca

Cinema

Sono iniziate a Otranto le riprese de L’ora di tutti, esordio alla regia di Stefania Rocca, tratto dal romanzo di Maria Corti sul sacco dei Turchi del 1480. Una storia che diventa racconto corale di coraggio e memoria, interpretata da Alice Pagani, Alessio Boni, Nicoletta Manni, Timofej Andrijashenko e l’Accademia Teatro alla Scala. Girato interamente in Salento, il film è prodotto da Ora One Production e Louis Nero Film

L’ora di tutti: Stefania Rocca debutta alla regia

Sono iniziate a Otranto, il 26 settembre, le riprese di L’ora di tutti, esordio alla regia cinematografica di Stefania Rocca. Il film prende ispirazione dall’omonimo romanzo di Maria Corti, una delle voci più raffinate della critica e della narrativa del Novecento, che nel suo libro raccontò la strage di Otranto del 1480 attraverso una pluralità di voci.

Il progetto nasce con l’intento di dare nuova vita a un testo che ha saputo trasformare un evento storico in un mosaico corale di emozioni, prospettive e memorie.

 

Dal romanzo alla visione cinematografica

Nel romanzo di Maria Corti la verità non è mai univoca: la storia si compone di frammenti, di ricordi, di visioni. Ogni voce contribuisce a delineare la memoria collettiva di un popolo che, pur davanti alla tragedia, non rinuncia alla propria dignità.

Stefania Rocca ha scelto di rispettare questa frammentazione trasformandola in un linguaggio cinematografico che si nutre di contaminazioni. Come spiega la stessa regista:

“Ho lavorato sulle emozioni, seguendole senza barriere narrative di tempo o di luogo. Mi piace abbattere i confini tra cinema, teatro, danza e musica, usando i mezzi espressivi più idonei per raccontare le tante piccole storie che stanno dietro ai grandi rivolgimenti”.

Un cast che intreccia cinema, teatro e danza

Il film vede protagonisti Alice Pagani, Simone Coppo, Eleonora De Luca, Ignazio Oliva e Giulia Petrungaro, affiancati da Alessio Boni, Dalila De Marco, Lorenzo Scalzo, Vincenzo Palazzo ed Elena Micchiché.

Ma L’ora di tutti non è solo cinema: a impreziosirlo ci saranno anche la partecipazione di Timofej Andrijashenko e dell’étoile Nicoletta Manni, con il coinvolgimento dell’Accademia Teatro alla Scala, a testimoniare quell’intreccio tra linguaggi che Rocca ha voluto porre al centro della sua visione registica.

Il Salento come protagonista

Girato interamente in Salento, L’ora di tutti non si limita a raccontare la storia del sacco dei Turchi ma diventa una riflessione universale sulla forza delle comunità che resistono al dominio del più forte. Le pietre, il mare e i paesaggi di Otranto fanno da cornice a una vicenda che travalica i secoli per parlare all’oggi.

Il film è prodotto da Ora One Production srl e Louis Nero Film, e promette di portare sul grande schermo un’opera capace di fondere storia, memoria e sperimentazione artistic

