24FrameAlSecondo, parte Fuoricorti e arriva la terza edizione

La rassegna nata in memoria di Francesco Valdiserri torna con un’edizione ricca di novità: presenza alla Festa del Cinema di Roma (15 ottobre, spazio Roma Lazio Film Commission) e serata Fuoricorti a dicembre al Cinema Troisi. Concorso gratuito su FilmFreeway, aperto a registi nati dal 2000 in poi. In palio proiezione su Rai Cinema Channel e premi in denaro. Semifinali in sala tra marzo e aprile 2026, finale tra maggio e giugno

Un festival nato per trasformare il dolore in talento condiviso. 24FrameAlSecondo – La Mia Battaglia, creato dalla famiglia Valdiserri/Di Caro e dall’Associazione Culturale Controchiave APS con la collaborazione del Corriere della Sera, conferma la sua missione: scovare e valorizzare i nuovi sguardi della Generazione Z. Dopo le presidenze di Paolo Virzì e Paola Cortellesi, la terza edizione affida la guida della giuria a Valerio Mastandrea: una scelta che profuma di cinema vissuto, ironia tagliente e attenzione ai giovani autori.

24FrameAlSecondo fa tappa anche alla Festa del Cinema: il 15 ottobre 2025, dalle 14.30 alle 15.15, lo spazio Roma Lazio Film Commission all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospita l’incontro dedicato al progetto. Un modo per raccontare numeri e storie: la scorsa edizione ha raccolto 433 corti da oltre 60 Paesi, con una finale da circa mille spettatori nella Sala Sinopoli.

Accanto al concorso, a dicembre 2025 arriva Fuoricorti, una serata speciale al Cinema Troisi dedicata ai corti realizzati da autori che hanno già partecipato alle passate edizioni. Una vetrina agile e smart, ideale per seguire l’evoluzione dei talenti e costruire una community che non si esaurisce con i titoli di coda.

Il calendario: sale piene, voto del pubblico, finale

Tra marzo e aprile 2026 sono previste quattro semifinali in sala a Roma, con voto popolare riservato ai presenti: il corto più votato accederà alla finale. L’ultimo atto, tra maggio e giugno 2026, incoronerà i vincitori e, soprattutto, aprirà nuove strade di visibilità: dalle proiezioni al Padiglione Veneto a Venezia alle tappe in festival e rassegne come Giffoni, Tempo delle Donne alla Triennale di Milano, Dominio Pubblico – Youth Fest al Teatro India, l’Estate Romana e la Festa per la Cultura di Controchiave.

Una rete che cresce

Il festival gode dei patrocini del Ministero per lo Sport e i Giovani, del Corriere della Sera e dei Nastri d’Argento, e ha attivato gemellaggi con La Settima Arte di Rimini e Dominio Pubblico. Segno che la filiera crede davvero nelle voci under 25 e in una narrazione del presente capace di tenere insieme intimità, urgenza sociale e linguaggi pop.

Perché partecipare

Perché qui i corti non finiscono nel cassetto: vengono visti, discussi, programmati. C’è un tema forte ma libero, un palco importante, la possibilità concreta di arrivare su Rai Cinema Channel e un percorso in sala che mette il pubblico al centro. Se hai una battaglia da raccontare — fuori o dentro di te — questo è il posto giusto per darle forma in 600 secondi.