24FrameAlSecondo, parte Fuoricorti e arriva la terza edizione

24FrameAlSecondo, terza edizione e tappa alla Festa di Roma: al via Fuoricorti

Cinema

La rassegna nata in memoria di Francesco Valdiserri torna con un’edizione ricca di novità: presenza alla Festa del Cinema di Roma (15 ottobre, spazio Roma Lazio Film Commission) e serata Fuoricorti a dicembre al Cinema Troisi. Concorso gratuito su FilmFreeway, aperto a registi nati dal 2000 in poi. In palio proiezione su Rai Cinema Channel e premi in denaro. Semifinali in sala tra marzo e aprile 2026, finale tra maggio e giugno

Torna 24FrameAlSecondo: il festival che mette a fuoco la Gen Z

Un festival nato per trasformare il dolore in talento condiviso. 24FrameAlSecondo – La Mia Battaglia, creato dalla famiglia Valdiserri/Di Caro e dall’Associazione Culturale Controchiave APS con la collaborazione del Corriere della Sera, conferma la sua missione: scovare e valorizzare i nuovi sguardi della Generazione Z. Dopo le presidenze di Paolo Virzì e Paola Cortellesi, la terza edizione affida la guida della giuria a Valerio Mastandrea: una scelta che profuma di cinema vissuto, ironia tagliente e attenzione ai giovani autori.

 

La novità: “Fuoricorti” al Cinema Troisi

Accanto al concorso, a dicembre 2025 arriva Fuoricorti, una serata speciale al Cinema Troisi dedicata ai corti realizzati da autori che hanno già partecipato alle passate edizioni. Una vetrina agile e smart, ideale per seguire l’evoluzione dei talenti e costruire una community che non si esaurisce con i titoli di coda.

Alla Festa del Cinema di Roma

24FrameAlSecondo fa tappa anche alla Festa del Cinema: il 15 ottobre 2025, dalle 14.30 alle 15.15, lo spazio Roma Lazio Film Commission all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospita l’incontro dedicato al progetto. Un modo per raccontare numeri e storie: la scorsa edizione ha raccolto 433 corti da oltre 60 Paesi, con una finale da circa mille spettatori nella Sala Sinopoli.

Bando, tema e requisiti: come partecipare

Il concorso è aperto a registi nati dal 1° gennaio 2000 in poi, con lavori individuali o di gruppo, editi o inediti.

  • Tema: “La mia battaglia – Il conflitto fuori e dentro di sé per la Generazione Z”.

  • Durata: massimo 10 minuti (titoli di coda esclusi).

  • Iscrizione: su FilmFreeway.

  • Costo: partecipazione gratuita.

  • Scadenza15 febbraio 2026.

Premi e opportunità reali

La giuria — composta da critici, giovani attori, docenti ed esperti cinefili — assegnerà:

  • Miglior cortometraggio: 1.000 € + proiezione su Rai Cinema Channel (nuovo partner del concorso).

  • Premio della Giuria: 500 €

  • Migliore regia: 500 €

  • Miglior film straniero: 500 €

  • Miglior attrice / Miglior attore: 250 € ciascuno

  • Miglior sceneggiatura / fotografia / montaggio / colonna sonora / postproduzione: 250 € ciascuno

  • Premio Shotiko per gli esordienti: 250 €

 

Il calendario: sale piene, voto del pubblico, finale

Tra marzo e aprile 2026 sono previste quattro semifinali in sala a Roma, con voto popolare riservato ai presenti: il corto più votato accederà alla finale. L’ultimo atto, tra maggio e giugno 2026, incoronerà i vincitori e, soprattutto, aprirà nuove strade di visibilità: dalle proiezioni al Padiglione Veneto a Venezia alle tappe in festival e rassegne come Giffoni, Tempo delle Donne alla Triennale di Milano, Dominio Pubblico – Youth Fest al Teatro India, l’Estate Romana e la Festa per la Cultura di Controchiave.

Una rete che cresce

Il festival gode dei patrocini del Ministero per lo Sport e i Giovani, del Corriere della Sera e dei Nastri d’Argento, e ha attivato gemellaggi con La Settima Arte di Rimini e Dominio Pubblico. Segno che la filiera crede davvero nelle voci under 25 e in una narrazione del presente capace di tenere insieme intimità, urgenza sociale e linguaggi pop.

Perché partecipare 

Perché qui i corti non finiscono nel cassetto: vengono visti, discussi, programmati. C’è un tema forte ma libero, un palco importante, la possibilità concreta di arrivare su Rai Cinema Channel e un percorso in sala che mette il pubblico al centro. Se hai una battaglia da raccontare — fuori o dentro di te — questo è il posto giusto per darle forma in 600 secondi.

