Festival del Cinema di Porretta tra Von Trotta, Gilliam e Secchiaroli

Dal 6 al 13 dicembre torna il Festival del Cinema di Porretta Terme con una 24ª edizione che intreccia maestri e nuove visioni. Tra gli ospiti Margarethe Von Trotta, con retrospettiva dedicata, e Terry Gilliam con il suo debutto Jabberwocky. Omaggio al fotografo Tazio Secchiaroli e gemellaggio con Memphis per un’edizione che unisce memoria, sguardi femminili e prospettive internazionali

L’associazione Porretta Cinema è lieta di annunciare il 24esimo Festival del Cinema di Porretta Terme, in programma dal 6 al 13 dicembre 2025, un’edizione che intreccia memoria, sguardi femminili, grandi maestri della fotografia e orizzonti internazionali.

Il festival, con la direzione artistica di Luca Elmi, si aprirà quest’anno con un omaggio visivo e ideale a Tazio Secchiaroli, reporter del cinema italiano e internazionale di oltre mezzo secolo.

 

l'omaggio  a Tazio Seccharoli

La locandina ufficiale dell’edizione ritrae infatti uno dei suoi celebri scatti e il festival inaugurerà una mostra di immagini inedite mai sviluppate provenienti dall’archivio personale del fotografo: un’occasione preziosa per scoprire non solo il cronista d’azione delle notti romane e il “paparazzo” raccontato da Fellini, ma soprattutto l’artista che ha saputo trasformare il dietro le quinte del cinema in un linguaggio autonomo, fatto di luce, silenzi e sguardi colti nell’attimo più vero. Con la mostra e con la scelta della sua immagine come manifesto, il Festival di Porretta restituisce l’attualità dello sguardo di Secchiaroli e ribadisce il ruolo della fotografia come strumento di racconto e memoria del cinema.

 

 Margarethe Von Trotta ospite d'onore

Ospite d’onore del 2025 sarà Margarethe Von Trotta, tra le voci più autorevoli del Nuovo Cinema Tedesco e autrice di film che hanno segnato la storia della rappresentazione femminile al cinema intrecciata ai grandi snodi politici e sociali del Novecento. Al festival sarà dedicata una retrospettiva della sua opera che offrirà al pubblico la possibilità di riscoprire i suoi film che hanno indagato l’universo femminile e le relazioni di potere, dal Leone d’Oro Anni di piombo a Hannah Arendt.

Lo sguardo internazionale trova un altro punto fermo nel gemellaggio con Memphis, culla del soul e città di cinema. Grazie alla collaborazione con la Film Commission Memphis e Shelby County, anche quest’anno a Porretta arriverà un film in anteprima dagli Stati Uniti, rafforzando un legame culturale che oltrepassa l’oceano e unisce due comunità attraverso il linguaggio universale delle immagini. Il Festival di Porretta Terme proietterà a Memphis due film sostenuti dalla Emilia-Romagna Film Commission: Diabolik dei Manetti bros. e Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani.

 

La prima volta di Terry Gilliam:

A confermare l’anima esplorativa e cinefila di Porretta, la sezione “La prima volta di…” sarà quest’anno dedicata a Terry Gilliam: il festival proporrà il suo film d’esordio Jabberwocky (1977), mai distribuito in Italia, e approfondirà la sua carriera visionaria tra Monty Python e grandi classici della modernità.

Accanto ai grandi protagonisti e come da tradizione, il festival rinnova il Concorso Fuori dal Giro, dedicato al cinema indipendente italiano, e le sezioni che raccontano i mestieri del cinema, i classici restaurati e gli sguardi internazionali.

Dopo ventiquattro edizioni, il Festival di Porretta Terme continua a custodire lo spirito libero che lo accompagna dagli anni Sessanta: un luogo di incontro e scoperta, capace di far dialogare memoria e futuro, grandi autori e nuove generazioni, tra le montagne dell’Appennino bolognese.

