Alla Fondazione Prada di Milano il premio Oscar Alejandro González Iñárritu riporta in vita i frammenti inediti di Amores Perros con Sueño Perro, installazione immersiva che celebra i venticinque anni del film. Un labirinto di celluloide e suono in 35mm, dove i fantasmi del cinema diventano materia viva e il passato si trasforma in esperienza sensoriale. Una mostra assolutamente da non perdere perché insegna che siamo anche ciò che abbiamo perso