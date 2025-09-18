Alpha, il film di Julia Ducournau con Mélissa Boros al cinema da oggi

Nel film Alpha, la protagonista è il personaggio messo a titolo: Alpha, interpretata da Mélissa Boros, è una ragazzina di tredici anni che vive con la madre, impersonata da Golshifteh Farahani. La loro vita quotidiana è segnata dall’ombra della malattia: la donna lavora in ospedale, dove i corridoi sono colmi di corpi in via di pietrificazione.

La giovane affronta le prime esperienze di adolescenza in un clima cupo. Dopo un tatuaggio improvvisato e mal eseguito, si ritrova con una grande “A” nera sul braccio e il rischio di un’infezione mortale. Al suo fianco Adrien, interpretato da Louai El Amrousy, amico e compagno di avventure, ma anche legato sentimentalmente a un’altra ragazza.

Alla già fragile stabilità familiare si aggiunge un nuovo elemento: il ritorno improvviso dello zio Amin, interpretato da Tahar Rahim, eroinomane in fase di disintossicazione. Un passato doloroso e mai elaborato riaffiora, trascinando madre e figlia in un vortice di segreti e tensioni.