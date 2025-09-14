Senza sangue, il film di Angelina Jolie da stasera su Sky e NOW

Una storia di guerra, memoria e redenzione: il nuovo film di Angelina Jolie, tratto dal romanzo di Alessandro Baricco, debutta in prima TV su Sky Cinema. Nel cast Salma Hayek Pinault e Demián Bichir. Appuntamento domenica 14 settembre alle 21:15, anche in streaming su NOW e on demand

Domenica 14 settembre alle 21:15, Sky Cinema Uno trasmette in prima TV “Senza sangue”, il nuovo film scritto e diretto da Angelina Jolie. Disponibile anche in streaming su NOW e on demand, il film è tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco, pubblicato in Italia da Feltrinelli. Protagonisti Salma Hayek Pinault e Demián Bichir, in una storia intensa che esplora le ferite invisibili lasciate dalla guerra e il difficile cammino verso il perdono. Senza sangue è una coproduzione internazionale firmata FremantleMedia North America e The Apartment, società del gruppo Fremantle, con Jolie Productions e De Maio Entertainment in collaborazione con Vision Distribution e Sky.