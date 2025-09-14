Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Senza sangue, il film di Angelina Jolie da stasera su Sky e NOW

Cinema sky cinema

Una storia di guerra, memoria e redenzione: il nuovo film di Angelina Jolie, tratto dal romanzo di Alessandro Baricco, debutta in prima TV su Sky Cinema. Nel cast Salma Hayek Pinault e Demián Bichir. 
Appuntamento domenica 14 settembre alle 21:15, anche in streaming su NOW e on demand

Domenica 14 settembre alle 21:15, Sky Cinema Uno trasmette in prima TV “Senza sangue”, il nuovo film scritto e diretto da Angelina Jolie. Disponibile anche in streaming su NOW e on demand, il film è tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco, pubblicato in Italia da Feltrinelli. Protagonisti Salma Hayek Pinault e Demián Bichir, in una storia intensa che esplora le ferite invisibili lasciate dalla guerra e il difficile cammino verso il perdono. Senza sangue è una coproduzione internazionale firmata FremantleMedia North America e The Apartment, società del gruppo Fremantle, con Jolie Productions e De Maio Entertainment in collaborazione con Vision Distribution e Sky.

Una storia di vendetta e redenzione, tra passato e presente

Siamo all’inizio del XX secolo e tutto scorre come sempre in casa di Manuel Roca, medico che vive con i suoi due figli in una fattoria isolata, nella campagna bruciata dal sole di una terra di frontiera. Quando quattro uomini armati imboccano la strada sterrata che conduce alla loro casa, in cerca vendetta. Roca tenta disperatamente di proteggere i suoi figli, ma nulla può contro la ferocia degli aggressori.

Molti anni dopo, Nina, ormai adulta e unica sopravvissuta della famiglia, incontra Tito, un venditore ambulante. L’incontro potrebbe sembrare casuale, ma entrambi sanno che non lo è: Tito conosce il motivo della visita di Nina, e lei lo stava cercando. Mentre tra i due si accende un confronto carico di tensione, diventa chiaro che la guerra è finita per molti, ma non per tutti. Il passato continua a bruciare nel presente, e la vendetta, come un’ombra lunga e ineluttabile, assume forme inaspettate.

FOTOGALLERY

©Getty

1/17
Spettacolo

Angelina Jolie, i look più iconici dei suoi primi 50 anni. FOTO

Una stella luminosissima dalla bellezza magnetica, molto ammirata sul tappeto rosso per il suo stile unico, ispirato, fin dagli esordi, al glamour della vecchia Hollywood. Una carrellata delle apparizioni indimenticabili dell'attrice, icona di eleganza che, con i suoi outfit spesso in tema con quelli dei suoi personaggi sullo schermo, è stata una pioniera del method dressing che oggi va tanto di moda tra le star A cura di Vittoria Romagnuolo

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Senza sangue, il film di Angelina Jolie da stasera su Sky e NOW

Cinema sky cinema

Una storia di guerra, memoria e redenzione: il nuovo film di Angelina Jolie, tratto dal romanzo...

Mia Martini celebrata a Milano con Buon Compleanno Mimì: il programma

Musica

Ospiti della serata, che si svolgerà sabato 20 settembre, saranno Anna Tatangelo, Arisa, BigMama,...

Eurovision 2026, l’Olanda minaccia il ritiro per Israele

Musica

L’Olanda annuncia che non parteciperà alla prossima edizione dell'Eurovision se Israele sarà in...

Britney Spears, dubbi sul suo stato mentale dopo un video su Instagram

Spettacolo

Una clip girata nella casa della cantante ha sollevato dubbi sul suo stato di salute. Tra...

David Gilmour: “Pink Floyd? Solo con l’AI, mai più con Waters”

Musica

David Gilmour, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, esclude ogni possibilità di...

Spettacolo: Per te