Royal-Ish - Principessa per caso, trama e cast del film stasera in tv

Va in onda in prima tv su Rai 2, venerdì 5 settembre, il terzo e ultimo capitolo della trilogia Hallmark dedicata ai “Royal Weekends". Al centro della trama, ancora una volta, le relazioni umane raccontate con semplicità e con autenticità

Venerdì 5 settembre va in onda in prima tv su Rai 2 Royalish – Principessa per caso, con una principessa da parco divertimenti che, a corte, si trova per davvero.

La trama

Lacey (Nichole Sakura) lavora come principessa in un parco divertimenti: veste abiti fiabeschi per intrattenere i bambini e, seppure il trattamento economico non sia dei migliori, è entusiasta di quel lavoro. Un giorno, durante una visita con sua figlia Rose, il principe Henry (William Moseley), vedovo e padre single, resta colpito dall’empatia che Lacey instaura con la sua bambina. Decide allora di offrirle un lavoro stabile come governante della piccola.

Lacey accetta e lascia gli Stati Uniti per trasferirsi nel regno di Bella Moritz, entrando così a far parte della vita di corte: cerimonie, balli, tè formali e una rigida burocrazia reale. Il principe Henry, da parte sua, è sospeso tra il desiderio di crescere amorevolmente sua figlia e il peso delle aspettative (specialmente della madre, la regina Eloise).

Tra Lacey e Henry nasce una storia romantica, ma non tutto va liscio: una foto paparazzata compromette la reputazione della governante, che si sente estranea alla rigida vita di corte e decide di tornare in America. Henry, deciso a non perderla, rompe con le convenzioni reali e vola negli USA per raggiungerla. Ma davvero può funzionare, la loro storia?