Royal-Ish - Principessa per caso, trama e cast del film stasera in tv

Va in onda in prima tv su Rai 2, venerdì 5 settembre, il terzo e ultimo capitolo della trilogia Hallmark dedicata ai “Royal Weekends". Al centro della trama, ancora una volta, le relazioni umane raccontate con semplicità e con autenticità
Venerdì 5 settembre va in onda in prima tv su Rai 2 Royalish – Principessa per caso, con una principessa da parco divertimenti che, a corte, si trova per davvero.
La trama
Lacey (Nichole Sakura) lavora come principessa in un parco divertimenti: veste abiti fiabeschi per intrattenere i bambini e, seppure il trattamento economico non sia dei migliori, è entusiasta di quel lavoro. Un giorno, durante una visita con sua figlia Rose, il principe Henry (William Moseley), vedovo e padre single, resta colpito dall’empatia che Lacey instaura con la sua bambina. Decide allora di offrirle un lavoro stabile come governante della piccola.
Lacey accetta e lascia gli Stati Uniti per trasferirsi nel regno di Bella Moritz, entrando così a far parte della vita di corte: cerimonie, balli, tè formali e una rigida burocrazia reale. Il principe Henry, da parte sua, è sospeso tra il desiderio di crescere amorevolmente sua figlia e il peso delle aspettative (specialmente della madre, la regina Eloise).
Tra Lacey e Henry nasce una storia romantica, ma non tutto va liscio: una foto paparazzata compromette la reputazione della governante, che si sente estranea alla rigida vita di corte e decide di tornare in America. Henry, deciso a non perderla, rompe con le convenzioni reali e vola negli USA per raggiungerla. Ma davvero può funzionare, la loro storia?
Il cast
Royal-Ish - Principessa per caso vede al centro della scena Nichole Sakura nei panni di Lacey. L'attrice assume per la prima volta il ruolo da protagonista in un film originale firmato Hallmark, dopo una carriera tra sitcom, animazione e ruoli secondari. Il principe Henry è interpretato da William Moseley, già noto al grande pubblico come Peter Pevensie nella serie cinematografica de Le cronache di Narnia e come il principe Liam nella serie The Royals. In Royal-Ish Moseley riporta il suo charme regio in un contesto più leggero ma non per questo meno sfidante: il suo Henry rappresenta l’incontro tra dovere reale e desiderio di autenticità, e serve da contraltare ideale alla “principessa improvvisata” Lacey. Al loro fianco, Francesca Europa interpreta la giovane principessa Rose, la bambina reale che diventa il ponte tra i due mondi (quello ordinario e quello di corte), mentre Emily Swain è la severa ma influente regina Eloise, che incarna le rigide aspettative della vita regale.