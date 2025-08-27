Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Werner Herzog, tra abissi e miraggi: a Venezia il Leone d’Oro a un visionario inquieto

Paolo Nizza

©Getty

Il Leone d’Oro alla carriera a Werner Herzog illumina Venezia come una visione febbrile. Dai fiumi allucinati di Aguirre alla nave impossibile di Fitzcarraldo, fino all’abbraccio notturno di Nosferatu, il suo cinema ha sempre cercato l’estasi nel caos. Con Ghost Elephants, (presentato fuori concorso al Lido) ritratto di un branco leggendario che appare e scompare tra le montagne dell’Angola come la balena bianca di Melville, Herzog continua a inseguire spettri e miraggi, pellegrino inquieto dell’immaginario

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ