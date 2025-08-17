“Fixed”, una commedia sexy contro l’ipocrisia della società

Il film distribuito da Netflix può essere sboccato, incredibilmente esplicito, sia per quanto riguarda il sesso sia per quanto riguarda la violenza. Eppure non dimentica mai qual è il suo obiettivo principale: riflettere sulle nostre contraddizioni. Ma partiamo dal maestro dell'animazione e regista Tartakovsky, dalla genesi complicata e dal processo creativo che c'è dietro questo universo canino, in cui gli umani sono quasi invisibili