Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

“Fixed”, una commedia sexy contro l’ipocrisia della società

Gianmaria Tammaro

Gianmaria Tammaro

©Webphoto

Il film distribuito da Netflix può essere sboccato, incredibilmente esplicito, sia per quanto riguarda il sesso sia per quanto riguarda la violenza. Eppure non dimentica mai qual è il suo obiettivo principale: riflettere sulle nostre contraddizioni. Ma partiamo dal maestro dell'animazione e regista Tartakovsky, dalla genesi complicata e dal processo creativo che c'è dietro questo universo canino, in cui gli umani sono quasi invisibili

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ