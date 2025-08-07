Esplora tutte le offerte Sky
50 anni di Amici Miei, un film che ha cambiato il cinema italiano

Gianmaria Tammaro

Gianmaria Tammaro

©Webphoto

Diretta da Mario Monicelli e uscita nel 1975, la commedia è stata capace di mischiare ironia e tristezza, risultando un successo fin da subito e trasformandosi nel tempo in cult. Perché, tra zingarate e supercazzole, ha saputo creare un nuovo linguaggio e una nuova comicità, facendo scuola

