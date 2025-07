Addio a Michael Madsen, star de Le Iene e Donnie Brasco

Nato a Chicago il 25 settembre del 1958, era figlio della regista e autrice Elaine Loretta Melson e di Calvin Christian Madsen, pompiere di origini danesi. Anche la sorella Virginia Madsen, nata nel 1961, è un'attrice. Madsen aveva esordito come attore a teatro, recitando anche al fianco di John Malkovich, per poi debuttare al cinema nel 1982 in Against all Hope di Edward T. McDougal e recitare l'anno dopo in Wargames - Giochi di guerra, film cult di John Bradham con Matthew Broderick.

Il successo e l'incontro con Tarantino

Negli anni '90 la svolta della sua carriera, prima con i ruoli in The Doors di Oliver Stone e Thelma & Louise di Ridley Scott, poi con l'incontro con un giovanissimo Quentin Tarantino e la partecipazione a Le Iene, prima di una lunga serie di collaborazioni tra i due che sarebbe continuata dopo il 2000 con Kill Bill Volume 1 e Kill Bill Volume 2, The Hateful Eight e C'era una volta a... Hollywood. È del 1997 invece la partecipazione a Donnie Brasco, mentre nel 2005 era stato parte del cast di Sin City, l'adattamento del fumetto di Frank Miller diretto da Robert Rodriguez con lo stesso Miller e Quentin Tarantino. A una carriera più versatile di quanto non possa sembrare a una prima occhiata, non mancano film come Free Willy (e il sequel Free Willy 2) e Scary Movie 4 o incursioni su altri media come quelle nel video musicale di As Long As You Love Me di Justin Bieber o nel videogame Call of Duty: Black Ops II. Nel 2014 aveva lavorato in Italia al film Non escludo il ritorno di Stefano Calvagna.