Borderlands, il film è stasera in prima tv su Sky Cinema

Arriva su Sky Cinema in prima TV, BORDERLANDS, l’adattamento cinematografico dell’omonimo videogioco, tra i più amati e venduti di tutti i tempi, in onda lunedì 17 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Il film, diretto da Eli Roth, vede come protagonista Cate Blanchett, vincitrice di due Premi Oscar®, e vanta un cast stellare: Kevin Hart, Ariana Greenblatt e il Premio Oscar® Jamie Lee Curtis. Nella versione originale inoltre Jack Black da la voce a Claptrap. Ambientato sul pianeta Pandora, il più caotico della sua galassia, BORDERLANDS mescola azione, avventura e commedia, basandosi sul videogioco per PC e console creato da Gearbox Software.