Becoming Led Zeppelin, al cinema il documentario sulla band inglese

Il debutto del film Becoming Led Zeppelin ha già fatto registrare numeri impressionanti: nelle sale IMAX di 16 Paesi, il documentario ha incassato ben 3 milioni di dollari nel primo weekend, di cui 2,6 milioni negli Stati Uniti, segnando il miglior esordio di sempre per un documentario musicale in questo formato.

La première a Los Angeles ha attirato icone del rock come Paul Stanley (Kiss), Chris e Rich Robinson (Black Crowes) e Tom Morello (Rage Against the Machine), a conferma della continua influenza della band sulle generazioni di musicisti.