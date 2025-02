Paprika, torna al cinema in versione restaurata il cult d'animazione

La trama di Paprika – Sognando un sogno ruota attorno ai tentativi avventurosi della dottoressa Atsuko Chiba/Paprika di assistere il tenente Toshimi Konakawa nel liberarsi da un persistente sogno ricorrente. Per riuscirci, sarà necessario entrare nei suoi incubi utilizzando, non sempre in modo legale, una straordinaria tecnologia chiamata DC Mini.



Il film racconta di un futuro prossimo in cui un dispositivo chiamato DC Mini consente agli psicoanalisti di entrare nei sogni dei pazienti, esplorando il loro subconscio per curare traumi e disturbi psicologici.

La dottoressa Atsuko Chiba, a capo del progetto, utilizza segretamente questa tecnologia per aiutare le persone fuori dall’ambito ufficiale della ricerca, adottando nel mondo onirico l’identità di Paprika.