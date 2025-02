Addio a Geneviève Page, celebre e talentuosa attrice francese

L'attrice francese Geneviève Page, affascinante interprete di film memorabili come "Fanfan la Tulip", "El Cid" e "Bella di giorno", è morta venerdì 14 febbraio nella sua casa di Parigi all'età di 97 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla nipote, l'attrice Zoé Guillemaud.

Gloria del teatro francese, Page si afferma come attrice cinematografica interpretando la marchesa di Pompadour in "Fanfan la Tulipe" (1952) di Christian Jaque, con Gérard Philipe e Gina Lollobrigida. Chiamata a Hollywood, vestw panni di raffinate donne europee in film quali "Spionaggio internazionale" (1956) di Sheldon Reynolds, accanto a Robert Mitchum, "Estasi" (1960) di Charles Vidor e George Cukor, accanto a Dirk Bogarde. FA parte del cast kolossal epico "El Cid" (1961) di Anthony Mann, con Charlton Heston e Sophia Loren, nel ruolo dell'intrigante principessa Urraca. Dopo aver girato "Scandalo in società" (1964) di Delmer Daves, l'attrice torna in patria per recitare in "Operazione maggiordomo" (1965) di Jean Delannoy e in "Tre camere a Manhattan" (1965) di Marcel Carné.