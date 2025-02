Barbie Hsu, la star di Meteor Garden è morta di polmonite a 48 anni

Addio a Barbie Hsu: l'attrice taiwanese è morta di polmonite all’età di 48 anni.



La star di Taiwan, conosciuta affettuosamente con il soprannome di "Big S", si è spenta prematuramente, con un improvviso addio che ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo asiatico, dove era considerata una delle figure più influenti e amate dal grande pubblico.



La notizia del suo decesso è stata diffusa dalla sorella minore Dee Hsu, che ha rilasciato un toccante comunicato attraverso i suoi rappresentanti. Nel messaggio, Dee Hsu ha espresso profonda gratitudine per il legame speciale che le univa, scrivendo le seguenti parole: "Sono così grata di essere stata sua sorella. Abbiamo sempre avuto cura l'una dell'altra, e questo è qualcosa per cui sarò eternamente riconoscente. Mi mancherà per sempre."