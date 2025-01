Jeannot Szwarc, morto il regista de Lo Squalo 2

La notizia è stata confermata da Jane Seymour, da lui diretta in "Ovunque nel tempo". Il regista, negli ultimi anni, ha lavorato per la tv dirigendo diversi episodi di serie tv come "Supernatural" e "Grey's Anatomy"

Jeannot Szwarc, il regista francese noto per aver diretto Lo squalo 2, Ovunque nel tempo e Supergirl, è morto mercoledì 15 gennaio all'età di 85 anni.

Jane Seymour, che ha interpretato Elise McKenna nel film del 1980 Ovunque nel tempo, ha confermato la notizia. "Oggi diciamo addio a un vero visionario. Jeannot Szwarc non era solo un regista brillante, ma anche un'anima gentile e generosa. Ci ha regalato molte storie senza tempo, tra cui Ovunque nel tempo, un film che ha cambiato la mia vita per sempre. Che il suo ricordo sia una benedizione e che la sua arte continui a vivere nei nostri cuori", ha scritto Seymour in un post su Facebook.

La carriera

Nato il 21 novembre 1939 a Parigi, e cresciuto in Argentina, Jeannot Szwarc si è laureato Harvard University con un master in scienze politiche. In carriera ha lavorato per il cinema e per la tv, dirigendo anche show come Agenzia Rockford, Colombo, The New Adventures of Perry Mason e Kojak negli anni Settanta.

Dopo aver diretto pellicole come Bug - Insetto di fuoco e Supergirl, ha preso in mano l'iconico franchise de Lo Squalo dirigendone il secondo capitolo. Il film non ricevette una risposta particolarmente positiva dalla critica, ma guadagnò comunque oltre 200 milioni di dollari a livello globale. "RIP mia caro JEANNOT SZWARC", ha scritto su Instagram Jeffrey Kramer, attore de Lo Squalo e Lo Squalo 2. "Una delle anime più raffinate e talentuose che ho avuto il privilegio di conoscere".

Negli ultimi anni, Szwarc ha continuato a lavorare per il piccolo schermo dirigendo diversi episodi di Ally McBeal, Smallville, Supernatural e Grey's Anatomy.