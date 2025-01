Le parole del regista

Alcuni anni fa sono stato il padrino di cresima di mio cugino, che ai tempi aveva 14 anni, e ho avuto quindi modo di passare più tempo con lui. Quando ha cominciato a fidarsi di me e ha iniziato a raccontarmi della sua vita, mi si è aperta una finestra su un mondo parallelo che mi ha sconvolto, un mondo pieno di insulti, molestie e brutalità, un mondo che secondo i media appartiene ormai ad un tempo passato ecercano quindi di convincerci che il tempo del dominio maschile e del maschilismosia ormai finito. Le scuole stesse hanno ripulito il loro vocabolario e i professori sono molto più attenti al politicamente corretto rispetto a un tempo, ma nell'ambiente online i ragazzi vengono ancora chiamati "F***i", oltre ad essere comparsi nuovi insulti come "autistico" o "pedofilo". Queste parole non vengono usate con una logica, ma per l'effetto che producono. Mi sono reso conto che nulla era cambiato. O, peggio, mi sono reso conto che le cose oggi sono peggio di quanto non lo fossero un tempo. Approfondendo l'argomento, ho parlato con gli studenti delle scuolesecondarie che mi hanno detto che il bullismo è oggi ancora molto presente. Ciò che è nuovo, curioso e preoccupante è che il sistema del bullismo si è spostato da campetti da gioco all'arena politica globale e, di conseguenza, anche all'arena politicaslovena. A me sembra che da una parte non ci siano mai stati così tanti appelliall'amore, alla pace, a salvare l'ambiente, e, dall'altra, così tante esortazioni amassacrare gli stranieri. Sembra anche che queste due parti non riescano ad unirsi e a riconoscersi a vicenda, prima che sia troppo tardi. ROLE MODEL è una storia sulla nascita del fanatismo, una storia raccontata nel più piccolo degli ambienti e fino ai suoi dettagli più piccoli. Allo stesso tempo, è un film “coming of age”, che affronta il mondo degli adulti, l'accettazione del fatto che siamo tutti imperfetti e che ciò che conta è come conviviamo con questi difetti. Il rapporto tra Mojca e Jan è diverso dalle rappresentazioni stereotipate di madri e figli e mette in evidenza l'angoscia di ognuno di loro. È anche un film sulla convivenza, sul perdono. L'unico modo per andare avanti è capire coloro che sono diversi da noi. A mio parere, è qui che il film è rilevante e attraente per il pubblico internazionale, così come per quello sloveno.