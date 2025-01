Addio a John Capodice, attore di Ace Ventura

Come riportato da Variety, lunedì 30 dicembre si è spento John Capodice. L’attore statunitense, noto per aver recitato in Ace Ventura - L'acchiappanimali, aveva 83 anni

