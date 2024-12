La grande lezione del cinema giapponese

"Tofu in Japan", il nuovo film di Mitsuhiro Mihara al cinema in questi giorni, è solo l'ultimo di una serie di titoli usciti nel 2024 che hanno saputo mettere in scena storie cariche di umanità. Un'arte, la settima, che nel Paese del Sol Levante costruisce film fatti di piccole cose, dettagli e sfumature capaci spesso di interpretare e raccontare l'essenziale