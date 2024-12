Mulan, trama e cast del film live action Disney

Non è certo che Hua Mulan sia esistita per davvero: prove storiche della sua esistenza non ce ne sono. Tuttavia, il suo nome è ben impresso tra le leggende cinesi. Si racconta che, a seguito degli attacchi degli Unni e delle tribù nomadi, l'imperatore cinese richiamò alle armi tutti i riservisti. Tra loro vi era anche Hua Hu, condottiero e padre di Hua Mulan. Che, nonostante fosse debole e malato, decise di rispondere alla chiamata. Mulan, preoccupata per la sua salute, decise di sostituirsi a lui col suo consenso. Per tutto l'addestramento, finse di essere un uomo, fino ad essere nominata generale e poi comandante dopo dodici anni di battaglie. Grazie proprio a Mulan, che riuscì a battere un temuto generale unno, la guerra finì. La sua vera identità emerse a seguito delle diatribe con un comandante anziano, che provò a offrirle sua figlia in sposa. E che, nonostante lo shock dell'inganno, provò per lei ancora più ammirazione.