Presso La Casa di Rudolph in Piazza Santa Eurosia a Lariano, si è tenuta la prima di una serie di presentazioni itineranti nel Lazio dei film Fin qui tutto bene?, diretto da Cosimo Bosco e prodotto da Mechanismo srl, e Io non sono nessuno, diretto da Geraldine Ottier e prodotto da Tyche Productions srl. Entrambi le opere sono state girate nei suggestivi scenari dei Castelli Romani

Il 18 Dicembre 2024, presso La Casa di Rudolph in Piazza Santa Eurosia a Lariano, si è tenuta la prima di una serie di presentazioni itineranti nel Lazio dei film Fin qui tutto bene? , diretto da Cosimo Bosco e prodotto da Mechanismo srl, e Io non sono nessuno , diretto da Geraldine Ottier e prodotto da Tyche Productions srl. Entrambi le opere sono state girate nei suggestivi scenari dei Castelli Romani.

I produttori hanno dichiarato: "Il cinema è una fonte inesauribile di ispirazione e una grande sfida personale. Collaborare a questi progetti è stato complesso ma emozionante. Vedere realizzate due opere da zero è una soddisfazione personale. Grazie per la fiducia riposta in noi e al team che ci ha seguito e continua a seguirci".

Fin qui tutto bene? è un thriller psicologico che esplora paure universali come solitudine e lutto, ambientato durante la pandemia da COVID-19. Il film ha ricevuto riconoscimenti al Bloody Festival Roma 2024, tra cui Miglior Attore Non Protagonista (Maurizio Mattioli) e Miglior Thriller.

Io non sono nessuno racconta la storia di Mariasilvia Spolato, prima donna in Italia a dichiararsi pubblicamente omosessuale nel 1972. Dopo aver ottenuto consensi ai festival internazionali ed essere stato presentato in anteprima al Florence Queer festival a Novembre, è previsto in uscita per la Festa della Donna 2025.