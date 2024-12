“L'attacco terroristico del 7 Ottobre 2023 non è stato solo un'aggressione a Israele, ma un attacco ai valori universali di libertà, dignità e pace, che noi, come nazione e come comunità internazionale, abbiamo il dovere di difendere”. Queste le parole dell’On. Cirielli che prosegue: “La voce di Israele di Claudia Conte è un'opera che testimonia con forza il coraggio la resilienza e l'identità del popolo israeliano; rende giustizia alle vittime e rafforza l'impegno di tutti noi contro ogni forma di terrorismo.”



“La voce di Israele è uno strumento di diplomazia culturale, attraverso le emozioni vuole promuovere il dialogo interculturale e riflessioni per affrontare sfide globali come il terrorismo e l’antisemitismo auspicando stabilità nel Medio Oriente ormai infiammato su molti fronti. Per questo lavoro ho subito attacchi personali e contestazioni, ma dopo essere stata nei luoghi della strage del 7 Ottobre con i familiari delle vittime e degli ostaggi ho ritenuto necessario lanciare un appello alla memoria e alla solidarietà”. Queste le parole di Conte.



"Il 7 Ottobre 2023 ha rappresentato per il popolo israeliano e non solo una delle pagine più drammatiche e buie della propria storia e della storia contemporanea - dichiara Mollicone che prosegue - Il documentario testimonia la disumana aggressione, vero e proprio atto di guerra che lo scorso anno Hamas ha perpetrato contro la popolazione ebraica. Non dimenticheremo mai le migliaia di civili inermi, donne e bambini rapiti e uccisi in quelle terribili di giornate, anche oggi in questa sede, al di là dell'anniversario rivolgo la mia più sincera vicinanza a tutte le famiglie di ostaggi e alle comunità ebraiche".