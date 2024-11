Morto a 57 anni Adam Somner, storico assistente alla regia

Gigante del cinema, ha contribuito ad alcuni tra i migliori film di Steven Spielberg, Martin Scorsese, Paul Thomas Anderson, Ridley Scott e Alejandro Gonzales Iñárritu. Era malato di cancro alla tiroide

È morto giovedì 28 novembre, all’età di 57 anni, Adam Somner, straordinario assistente alla regia di maestri del calibro di Steven Spielberg, Martin Scorsese, Paul Thomas Anderson, Alejandro Gonzales Iñárritu e Ridley Scott. Era malato di cancro anaplastico della tiroide, l’annuncio della scomparsa è stato dato da un portavoce della famiglia.

I grandi film Nato nel Regno Unito, Somner, ha lavorato con Spielberg in West Side Story, Lincoln, Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, Ready Player One, Il Ponte delle Spie, Munich; con Scorsese in Killers of the Flower Moon e The Wolf of Wall Street, con Anderson in Licorice Pizza (per il quale ha ricevuto una nomination agli Oscar), Il filo nascosto, Vizio di forma, The Master e Il petroliere; con Scott in Tutti i soldi del mondo, Exodus, Il Gladiatore, Hannibal, Soldato Jane; con Gonzales Iñárritu in Revenant – Redivivo e Birdman. Per The Revenant aveva ricevuto un Directors Guild of America Award.

Il ricordo di Spielberg Steven Spielberg ha condiviso un omaggio al collaboratore scomparso: “Il titolo di assistente alla regia non è sufficiente per descrivere ciò che Adam Somner è stato per me e il contributo che ha dato ai miei film – ha scritto il regista – esattamente come il mio braccio sinistro è più di un aiuto al mio abraccio destro. Ha lavorato come assistente alla regia e produttore e ha svolto entrambi i compiti con la stessa dose di devozione. Amava fare film. Amava stare sul set. Era il suo habitat. Era tifoso e portatore di palla, e a volte non riuscivo a capire se lui stesse seguendo la mia guida o io la sua”. Spielberg ha continuato: “Faceva sentire tutti i membri della troupe parte di una famiglia. Era un unificatore e quando le cose non andavano secondo i piani, il suo spirito e il suo humor da classe operaia britannica rendeva più semplici i problemi con le sue imprecazioni bisbigliate, le sue risate e i piani di riserva che sembrava avere sempre pronti. È stato un icona nel suo campo e un’ispirazione per chiunque volesse una carriera nell’ambito delle produzioni, con il pieno riconoscimento che questo ruolo è tanto creativo quanto organizzativo. Tornare a lavorare senza Adam non sarai mai la stessa cosa”.

Il ricordo di Scorsese Anche Scorsese ha voluto ricordare l’amico: “Adam Somner è stato accreditato come un assistente alla regia e produttore per tre dei miei film, ma la sua presenza ha significato di più per me e i film di quanto qualunque credito possa mai indicare. Adam aveva un bagaglio di qualità molto speciali e particolari – le abilità organizzative e la disciplina di un generale sul campo di battaglia; un’abilità unica a lavorare con me o qualsiasi regista a contato tanto stretto quanto quello di due ballerini che eseguono un esercizio o due musicisti che fraseggiano tra di loro; una straordinaria maestria quando si trattava di organizzare e orchestrare il movimento nell’inquadratura. Adam Somner ha incarnato e reso pratico tutto questo. Non sarei mai stato capace di realizzare The Wolf of Wall Street o Killers of the Flower Moon senza di lui, ed eravamo nel bel mezzo della programmazione per un nuovo progetto. Se n’è andato troppo presto e mi mancherà da morire. Amava fare film, come aveva detto. È stato uno dei collaboratori migliori che potessi mai desiderare e so che i miei collegi registi direbbero lo stesso.