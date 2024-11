La band bolognese torna protagonista con un racconto a ritroso dagli anni 70, dalle piazze della contestazione, dal punk e la new wave all’italo disco e all’house, lungo i sogni di successo di un gruppo di giovani folli, come personaggi di Andrea Pazienza. L'opera, diretta da Lisa Bosi, sarà presentata durante la kermesse fiorentina, in anteprima venerdì 8 novembre (ore 21, cinema La Compagnia). Il docufilm, prodotto da Sonne Film, verrà prossimamente distribuito nelle sale da Wanted Cinema

Un racconto a ritroso dagli anni Settanta, dalle piazze bolognesi e dalla contestazione, passando per il punk e la new wave, per i sogni di un gruppo di giovani folli, arrivando infine all’Italo-disco e all’house: arriva in sala la prima assoluta di "Going Underground" di Lisa Bosi, sui mitici Gaznevada (presenti alla proiezione e protagonisti di un dj set dopo la proiezione) in programma venerdì 8 novembre (ore 21, cinema La Compagnia). Il docufilm, prodotto da Sonne Film sarà distribuito nelle sale da Wanted Cinema.