Chi è Beatrice Sandri, l'attrice che è Rani in Questione di stoffa

Il film tv Questione di stoffa, andato in onda il 3 novembre su Rai1 come parte della collana Purché finisca bene, ha una protagonista, Rani, che ha il volto dell’attrice emergente Beatrice Sandri. L’artista, che è nata a Brescia ma vive a Roma, nel 2024 ha recitato anche nella serie tv Estranei di Cosimo Alemà. Sportiva (pratica danza hip-hop e contemporanea, nuoto, ginnastica artistica e atletica leggera) e ricca di talenti (suona l'ukulele e il pianoforte e ha studiato canto moderno), Sandri ha studiato all’Università Bocconi, dove nel 2021 si è laureata in lingua inglese in Economics and Management for Arts, Culture, Media and Entertainment con una tesi intitolata Women in the Hollywood Film Industry: an Investigation into the Presence of Women in Film Productions of the Major Studios. Tra i numerosi seminari e masterclass frequentati nel settore della recitazione, spiccano i più recenti Laboratorio Acting on Camera con Francesca Solombrino e il Workshop Meisner Acting Technique con James Price. L’attrice ha inoltre frequentato la Scuola annuale di perfezionamento per attori presso la Shakespeare School Torino con Filippo Dini e Massimo Mesciulam.