The Last:Naruto the Movie, il film arriva in sala dal 4 al 6 novembre

La Stagione degli Anime al Cinema, il progetto esclusivo di Nexo Studios, arriva al suo terzo appuntamento in cartellone con un film targato Yamato Video che vede protagonista un altro personaggio leggendario: Naruto.

Il 4, 5, 6 novembre arriverà infatti al cinema THE LAST: NARUTO THE MOVIE, il lungometraggio che chiude l’iconica saga di 720 episodi dedicati al celebre ninja, personaggio creato da Masashi Kishimoto che ha pubblicato il primo manga su Naruto nel 1999. Nel film ritroviamo i protagonisti in una versione leggermente più adulta rispetto alla serie e indaghiamo in particolare il rapporto tra Naruto e Hinata, la ragazza che fin dal primo episodio si è mostrata perdutamente innamorata di Naruto, ma troppo timida per dichiararsi. Il rapporto tra i due si è evoluto in maniera lenta e costante durante tutta la serie, ma è sempre mancata la scintilla finale, quella che scoppia in questo film, dove una minaccia esterna rischia di porre fine al mondo per come lo conosciamo… Lottando fianco a fianco e con il serio rischio di perdere Hinata, Naruto finalmente capirà i suoi sentimenti e, rivivendo i momenti cardine della loro relazione fin da quando erano piccoli, farà chiarezza nel suo cuore e dichiarerà il suo amore all’amica d’infanzia.