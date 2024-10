Jeri Taylor, morta la sceneggiatrice e produttrice di Star Trek

Taylor si unì al team di Next Generation durante la quarta stagione, nel 1990. Ha poi ricoperto il ruolo di produttrice esecutiva e showrunner della serie per la sua settima e ultima stagione, per la quale ha ottenuto una nomination agli Emmy come "Best oustanding series"

Jeri Taylor, produttrice, showrunner, regista e scrittrice candidata agli Emmy, nota per il suo lavoro in Star Trek: The Next Generation e Star Trek: Voyager, da lei co-creata, è morta giovedì 26 ottobre all'età di 86 anni, come annunciato dal sito web ufficiale di Star Trek.

Jeri Taylor e Star Trek

Taylor si unì al team di Next Generation durante la quarta stagione, nel 1990. Alla sesta stagione venna promossa a co-produttrice esecutiva insieme a Rick Berman e Michael Pillar. Ha poi ricoperto il ruolo di produttrice esecutiva e showrunner della serie per la sua settima e ultima stagione, per la quale ha ottenuto una nomination agli Emmy come "Best oustanding series".

Anche per la creazione di Voyager, Taylor lavorò con Berman e Piller, ricoprendo il ruolo di showrunner per le prime quattro stagioni della serie dal 1995 al 1998. Alle ultime tre stagioni dello show, collaborò in qualità di consulente creativa.

Taylor ha scritto più di 30 episodi del franchise di Star Trek. Secondo il sito ufficiale di Star Trek, era particolarmente orgogliosa dell'episodio di Next Generation dal titolo The Drumhead. Scrisse inoltre il film del 1987 A Place to Call Home con Linda Lavin, e ha diretto diversi episodi di Magnum, P.I.