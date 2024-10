10 Lives - Un gatto fortunato, il trailer del film animato Sky

Diretto da Christopher Jenkins, in esclusiva dal 9 novembre su Sky Cinema e in streaming solo su NOW

Come annunciato dalle immagini del trailer ufficiale e dal poster italiano appena rilasciati, esordirà fra pochissime settimane 10 Lives -. Un gatto fortunato , film d’animazione Sky Original dal 9 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW .

In arrivo su Sky Cinema una storia magica per tutta la famiglia diretta da Christopher Jenkins, che vede protagonista un gatto che fa di tutto per ottenere una vita in più dopo aver esaurito le nove a sua disposizione. Beckett è un gatto viziato ed egoista che dà totalmente per scontata la fortuna che gli è capitata. Ma tutto sta per cambiare quando perde incautamente la sua ultima vita: implorando il guardiano del Paradiso, Beckett riesce a ottenere una nuova serie di vite, ma non sa che ciascuna di esse lo farà reincarnare in una specie animale diversa, ognuna delle quali gli insegnerà una preziosa lezione.