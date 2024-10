Uscirà al cinema il 24 ottobre con Notorious Pictures il film d’animazione 200% Lupo di Alexs Stadermann, atteso sequel del suo precedente 100% Lupo (2020).Dopo il successo del primo capitolo, infatti, Notorious Pictures riporta in sale le avventure del giovane “barboncino mannaro” Freddy Lupin, ispirate dall’abile penna di Jayne Lyons, da cui è tratto l’omonimo film. Nell'attesa, in testa all'articolo trovate una scena del lungometraggio in esclusiva per il sito di Sky TG24