L'ultimo drink, una clip esclusiva del film in uscita al cinema

Grazie Wanted Cinema dal 17 ottobre arriva nelle sale italiane il film L’ULTIMO DRINK (One for the road), Si tratta di un a “dramedy” che affronta in maniera coinvolgente e realistica il tema del nostro rapporto quotidiano con l’alcool. Il film ci proietta nell’allegra esistenza di Mark, un giovane uomo che vive con soddisfazione il suo lavoro e con trasporto le sue serate ludiche ma alquanto alcoliche con gli amici. Tutto sembra andare a gonfie vele fino a che un episodio rivelatore segnala a Mark il rischio di una dipendenza che non aveva mai sospettato. In testa all'articolo trovate una scena in esclusiva per il sito di Sky TG24