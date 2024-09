L'ultimo drink, il trailer e il poster del film in uscita al cinema

Distribuito da Wanted Cinema, arriva nelle sale italiane il "dramedy” che affronta in maniera coinvolgente e realistica il tema del nostro rapporto quotidiano con l’alcol

Wanted Cinema è lieta di distribuire in Italia dal 17 ottobre il film L’ULTIMO DRINK (One for the road), un “dramedy” che affronta in maniera coinvolgente e realistica il tema del nostro rapporto quotidiano con l’alcool. Il film ci proietta nell’allegra esistenza di Mark, un giovane uomo che vive con soddisfazione il suo lavoro e con trasporto le sue serate ludiche ma alquanto alcoliche con gli amici. Tutto sembra andare a gonfie vele fino a che un episodio rivelatore segnala a Mark il rischio di una dipendenza che non aveva mai sospettato. In testa all'articolo potete trovare il trailer italiano del film. Qui sotto, invece, il poster ufficiale

Tra svago ed eccesso, una riflessione sul bere Dopo Un altro giro di Thomas Vinterberg, il film tedesco propone una nuova riflessione sul bere, mescolata all’ironia leggera che contraddistingue il personaggio principale e permette a chiunque (salvo gli astemi!) di esaminare le proprie abitudini legate alla convivialità alcolica. Quale è il confine tra lo svago e l’eccesso e dove sta il proprio limite? Non sempre ne siamo consapevoli e L’ULTIMO DRINK ci spinge a pensarci senza rinunciare all’intrattenimento di una storia avvincente. Wanted accompagna la distribuzione con un test che ogni spettatore potrà compilare per capire meglio natura della propria propensione al bere.Il duo ormai consolidato formato dal regista Markus Goller e dallo sceneggiatore Oliver Ziegenbalg – già autori di Friendship (2010) e 25 MK/H (2018), campioni di incasso in Germania - torna sul grande schermo ancora una volta ispirato da uno spunto personale legato alla loro esperienza di vita ma con una forte rilevanza sociale che coinvolge soprattutto il pubblico giovane

Un'idea nata durante una cena tra amici L'idea di L’ULTIMO DRINK (One for the road) girava nella mente di Oliver Ziegenbalg da molti anni. “Il detonatore è stato una cena tra amici” - afferma lo sceneggiatore - "Quella sera qualcosa mi ha colpito e ho pensato: è folle, siamo tutti ubriachi entro mezzanotte, anche se dobbiamo lavorare il giorno dopo. E a nessuno è mai venuto in mente di chiedersi se qualcuno al tavolo potesse avere un problema con l'alcool. Da lì è nata la volontà di esaminare più da vicino questo fenomeno sociale in cui tutti bevono ma nessuno ammette di eccedere”. In particolare, il film indaga le dinamiche che si instaurano quando diventa chiaro all'interno di un gruppo di amici che qualcuno ha sviluppato una dipendenza. "Anche se non sei direttamente coinvolto, tutti conoscono qualcuno che beve troppo. È incredibile: tutti sanno qualcosa a riguardo, dalle loro esperienze, dalla famiglia o dai conoscenti... Il tema dell'alcool è ovunque." – conclude Ziegenbalg.

La trama del film Mark (Frederick Lau) è un giovane uomo felice della sua vita divisa tra un lavoro impegnativo come capo cantiere edile ed esuberanti incursioni nella vita notturna di Berlino con una compagnia di amici bevitori. Fino a quando una notte, ubriaco, viene fermato dalla polizia e la patente gli viene ritirata. Impedito negli spostamenti e nel lavoro, Mark scommette con il suo migliore amico Nadim che non toccherà alcool fino a quando non riavrà la patente, ma non ha considerato di incontrare la "complice" Helena (Nora Tschirner), con la quale inizia una relazione allegramente tossica. La sicurezza di Mark di rimettersi rapidamente in carreggiata dopo uno sbandamento momentaneo si scontra con la progressiva presa di coscienza di avere un problema con l’alcool più serio di quanto pensasse. Vedendo franare il suo mondo attorno a sé accetta l’idea di cercare un aiuto.