Stella è innamorata, il trailer del film di Sylvie Verheyde

Dopo aver richiamato l'attenzione alla 65esima Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione Giornate degli Autori con il film autobiografico Stella, Sylvie Verheyde torna a parlare della sua gioventù, con questo sequel non ufficiale, attraverso il racconto di Stella alle prese col complesso anno della maturità. Presentato al Locarno Film Festival nella sezione concorso internazionale e in concorso nella selezione ufficiale dell'edizione 2025 del Prix Palatine (il premio giovani del cinema europeo in collaborazione con Unifrance) “Stella è innamorata” arriva nelle sale italiane dal 21 novembre distribuito da No.Mad Entertainment.

La trama

1985, Stella passa le sue prime vacanze estive in Italia senza i genitori: il sole, il mare, le amiche, gli italiani. È come un sogno. Poi, il ritorno a casa, a Parigi, alla realtà: è l'anno della maturità. Nonostante dica che non le importa molto, sa bene che quest'anno potrebbe cambiare tutta la sua vita... Preferirebbe morire piuttosto che lavorare nel bar dei suoi genitori. Suo padre se n’è andato con un'altra, lasciando sua madre sola, con i debiti e in depressione. Per fortuna ci sono le amiche, le uscite notturne, gli incontri, e anche l'amore per sognare un altro mondo.